大陸國家市場監管總局副局長孫梅君表示，大陸市場有8353萬戶個體工商戶，規模雖小但體量大，預計可以帶動將近2億人就業，因此幫助個體工商戶復工復產具備重要意義。

據央廣網引述大陸國家市場監管總局表示，疫情期間符合規定的個體工商戶可以依法依規從事經營，其中對從事基本生活保障、零售業的個體工商戶，應最大限度減免疫情期間檢驗檢測和認證認可費用。

(旺報 )