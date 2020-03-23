陸個體工商戶復工復產 將帶動近2億人就業 11:412020/03/23 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家市場監管總局副局長孫梅君表示，大陸市場有8353萬戶個體工商戶，規模雖小但體量大，預計可以帶動將近2億人就業，因此幫助個體工商戶復工復產具備重要意義。 據央廣網引述大陸國家市場監管總局表示，疫情期間符合規定的個體工商戶可以依法依規從事經營，其中對從事基本生活保障、零售業的個體工商戶，應最大限度減免疫情期間檢驗檢測和認證認可費用。 (旺報 ) #商戶 #工商 #個體 #大陸 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 台杭企業對接 視訊洽談傳佳音 04:092020/03/19 焦點新聞 報復 陸驅逐美3大報記者 04:102020/03/19 兩岸要聞 國防部長嚴德發：大陸軍機越中線 都有備便計畫 14:242020/03/19 軍事 工商協進會：紓困最有效的方法是直接減稅 13:402020/03/19 財經 李克強：設法讓中小微企和個體戶生存 21:242020/03/20 財經 西進有成 台泥去年獲利攀峰 04:102020/03/21 證券．權證 超國民待遇 陸擬免台人二次隔離 04:092020/03/22 焦點新聞 去年營收、利潤刷新紀錄 海螺水泥 日賺逾9千萬人民幣 04:092020/03/22 全球財經 陸證監會：外資流動對A股有擾動沒顛覆衝擊 13:152020/03/22 財經 永豐銀金融科技創新 獲The Asset雙料大獎 04:102020/03/23 投資理財 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 道瓊期又暴跌熔斷！美新救市計畫遭民主黨封殺 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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