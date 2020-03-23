一零四(3130)旗下104人力銀行總經理黃于純指出，104集團為達「服務不中斷」的營運目標，已全面盤點工作項目及人員異地上班，防疫相關的硬體支出估計370萬元；勞資會議同時決議，全面禁止員工出國。此外，104人資學院統計，超過8成企業「用人政策」仍屬正常，但企業關心異地上班如何管理假勤和打卡，系統整體詢問度比去年同期明顯增加23％；6成以上的實體課程取消，線上訓練課程熱度大增。

因應愈來愈多學校停課、以及上班族染疫，企業已陸續啟動在家工作或分批異地上班。104人力銀行統計，目前有80.8％企業工作不受疫情影響。但有0.4％～11.5％的企業已鼓勵特休、啟動減班休息、部分工時、或裁員減薪。少數企業以其他假勤名目，實施減班休息。

2020年全球及台灣的經濟成長率將因疫情而下修，但調查指出，有87.9％的企業，尚未因此調整公司的薪資福利。受影響的企業，4.8％減少獎金、分紅，3.5％福利縮水，1％已調降薪資。

此外，疫情已造成消費萎縮、供貨中斷，但有67.6％企業並未因肺炎而減少支出。受影響的企業，17.4％減少人力資源支出，13.9％減少行政支出，9.4％減少行銷支出。而104集團因為防疫反而增加370萬硬體支出，包括750位員工所在的辦公室內空氣清淨機、紫外線燈、口罩、酒精，為員工在家辦公添購NB、虛擬私人網路VPN等費用；客服及資訊等部門為達「服務不中斷」，也已進行「異地辦公」及「在家上班」等演練措施。

(時報資訊)