國標女王」劉真不幸逝世享年44歲 眾親友、粉絲哀痛

「國標女王」劉真23日傳出病逝，她2月初因主動脈瓣膜置換手術，入院台北榮總，沒想到手術途中心跳停止，2月7日裝上葉克膜搶救，2周後又撤除，改裝心室輔助器等待換心。術後一直呈現昏迷狀態、靠呼吸器維繫生命的她，進行電腦斷層檢查竟發現有腦部缺氧的現象，甚至出現自發性腦出血，所以院方緊急為她開顱搶救。劉真老公辛龍的經紀老闆吳宗憲23日受訪表示：「下午兩點在三立的1樓跟大家說明」。

目前劉真老公辛龍、雙方經紀人都聯繫不上，榮總公關則表示：「尊重家屬意見，家屬尚未授權，無法代為證實。」劉真與辛龍結婚6年，每天都像在熱戀，辛龍當初打敗眾多追求者，才成功娶回美嬌娘，婚後更把劉真當成寶貝對待，他過去曾表示：「我的生日禮物就是心肝老婆每天都很快樂，對我來說，她已經是最大的禮物。」

兩人2014年在夏威夷舉行浪漫海島婚禮，蔚藍美景中，不只有加長凱迪拉克禮車迎娶，還有價值250萬的2.2克拉鑽石婚戒，甚至招待愛妻好友群現場觀禮，可說寵妻寵出新高點。但劉真心臟手術後狀況一直不佳，今又傳出噩耗，對辛龍來說，真的難以承受。

(中時 )