矽力-KY(6415)今年四大領域產品持續成長，且因大陸產業積極去美化，有利於矽力-KY在大陸市場市佔率提升，將抵銷疫情衝擊，矽力-KY今股價攻上漲停鎖住，日K拉出一根長紅棒。

展望2020年，矽力-KY成長將以消費性電子為主，包括互聯網、人工智能(IoT)、大數據等產品的更新，將產生新的成長動能，預計矽力-KY今年在四大領域產品中，消費性電子、工業、資訊與網路通訊產品銷售都可望成長，且隨著公司規模放大，成長性和市場景氣連動越來越大，且受惠於陸廠零組件積極去美化效應，使矽力-KY在大陸市場市佔率提升，將抵銷疫情對整體需求的影響。

矽力-KY主力營收貢獻來自於消費性電子產品，佔營收比重逾40%，且受惠雲端需求往上，帶動資料中心用的伺服器出貨量增，帶動工業用產品營收在近幾年大幅增加，目前也佔營收比達到40%。

不僅如此，因為大陸官方積極布建5G基地台，速度較原先預期快，5G基地台是矽力-KY新營運動能，看好隨著大陸積極布建5G基礎建設下，也將矽力-KY通訊營收將會往上，目前通訊營收佔比約5%，預期今年也將持續成長。

矽力-KY受惠美中貿易戰帶來轉單需求，通訊、消費性電子電源管理需求大增，去年營收107.78億元，年增加14.48%，稅後淨利23.26億元，季增加27.11%，全年每股獲利25.45元，董事會也決議，每股擬配發現金股利7.5元。

(時報資訊)