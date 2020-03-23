兩年一度的台北國際工具機展（TIMTOS）將在2021年3月15日至20日於南港展覽1館及2館與台北世貿1館登場，上屆(2019年)共有1,230家廠商使用7,000個攤位，吸引7,511名國外買主參觀，本屆(2021年)將再創高峰，穩坐全球第三大工具機專業展，也預期在這次口罩防疫工作擔任助攻角色的機械業者將展示高精度關鍵零組件、智慧化機械與生產線及智慧製造解決方案。

新冠肺炎疫情擴及全球，對全球經濟與社會產生衝擊，已成為全球流行病，全球各國祭出防疫措施，台灣的抗疫成效，包括第一時間進行邊境與防疫口罩管控、推出獨步全球的「口罩實名制」及以大數據創建口罩地圖APP等，頗獲全球公衛專家的好評肯定，紛紛來台取經。

貿協表示，除了政府與第一線防疫與醫療人員日以繼夜投入工作，台灣厚實機械產業實力也扮演關鍵角色。機械業者放下商業上的競爭關係，組成「口罩國家隊」，發揮台灣工具機產業快速反應優勢，調整產線作業供應充足的零配件，交機後調機試車直到口罩供貨平穩。在業者齊心努力下達成不可能任務，原本需耗時4至6個月才能完成的口罩設備產線，縮短至1個月就陸續到位，達成日產1000萬片目標，使台灣成為全球第2大生產國，未來還可能出口，提升台灣國際防疫貢獻度。「口罩國家隊」扮演的關鍵角色也讓台灣工具機產業的實力及靈活性令全球刮目相看，讓明年3月登場之台北國際工具機展(TIMTOS)未演先轟動。2021年TIMTOS預計於5月下旬開放報名，攤位額滿提前截止。

2019年台灣工具機產業出口值為30.64億美元，出口值僅次於德國、日本、中國與義大利，排名全球第5，如今新冠肺炎重創全球經濟，但台灣機械業自身供應鏈完整則有效減緩影響程度，同時在工業4.0時代，整合台灣現有資通訊優勢與智慧機械、智慧製造雙引擎帶動下，前景看好，有望將機械產業推向N兆產值。

(時報資訊)