法務部及司法院今天至立法院司法法制委員會報告死刑相關議題，國民黨立委李貴敏懷疑許多犯嫌靠「可教化可能」逃避判死，但從被逮補至審判這段期間要怎麼判斷他們有教化可能？司法院秘書長坦言要短時間判斷教化可能，確實艱難。

李貴敏針對許多殺人案都因為精神耗弱、可教化可能逃避被判死，李貴敏質疑，從犯嫌遭逮補一直到法庭審判這段期間，要怎麼得知他們有可教化可能？如此短期的時間可以判斷他有無教化可能？

司法院秘書長林輝煌坦言，要短時間判斷一個人有教化可能，確實是非常艱難的任務，精神耗弱的認定則都是依據精神科的醫師鑑定。

李貴敏追問，過去幾十年來，這位兇手的人生，都沒辦法證明他有教化可能，這是教育制度失敗，結果他到了司法體系，進了監所，突然就有了教化可能？他認為這種現象透過媒體傳播，會讓一些「有狀況的」人，認為只要精神耗弱、有教化可能就能逃避死刑。

法務部長蔡清祥表示，他非常同意李貴敏的看法，因此他要求檢察官在處理個案要符合社會期待，要跟社會脈動要能夠結合，要了解社會的要求，案子處理會給社會什麼觀感，要有這樣的認識，法律上也要秉公依法，但同時也要顧慮被害人跟家屬的感受，要求檢察官要接地氣。

林輝煌則回應，國民有相當比例的人數不信賴司法實務對死刑的案件，因此他希望立法院能夠接受司法院所提，國民法官的設計，這類案件讓六位國民法官跟職業法官一起來審理。

(中時 )