沙烏地阿拉伯實施宵禁21天 阿聯禁航班起降、過境 11:432020/03/23 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球新冠肺炎疫情擴大，作為世界轉運樞紐的中東進一步升級防護措施，杜拜國際機場所在地阿拉伯聯合大公國（UAE）今日宣布，未來2周暫停所有航班起降及過境；此外，沙烏地阿拉伯也宣布，自當地時間23日晚間7時起，全國實施蕭禁長達21天。（資料照／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球新冠肺炎疫情擴大，作為世界轉運樞紐的中東進一步升級防護措施，杜拜國際機場所在地阿拉伯聯合大公國（UAE）今日宣布，未來2周暫停所有航班起降及過境；此外，沙烏地阿拉伯也宣布，自當地時間23日晚間7時起，全國實施宵禁長達21天。 (中時電子報) #沙烏地阿拉伯 #實施 #21 #過境 #起降 也許您會感興趣 推薦閱讀 政策解套！ 飛歐美機組員 過境不入境 04:102020/03/19 財經要聞 鷹揚八卦生態大戲 登場 04:102020/03/19 地方新聞 沙烏地阿拉伯「油價戰爭」 懲罰俄羅斯或是王族謀反？ 23:472020/03/19 國際 北京新增新冠肺炎境外輸入21例 涉及6國、8航班 20:472020/03/19 兩岸 流動性打預防針 人行官員：未來降準空間仍大 16:542020/03/20 財經 人行按兵不動 3月LPR報價持平 04:102020/03/21 全球財經 滿月嫩嬰哭鬧不停 21歲父爆打、捏睪丸遭判刑3年 15:122020/03/21 社會 國王唯一欽點的石油部長 一句話直接影響油價 21:002020/03/21 日常 21世紀領導權競賽 04:102020/03/23 論壇廣場 疫情衝擊運量 高鐵4／18-6／21周末離峰減班 11:172020/03/23 生活 國際熱門新聞 給資源！川普宣布加州、華盛頓州為新冠重災區 - 國際 新冠病毒是「人造」嗎？美醫學權威研究 結果驚人！ - 國際 進入最高警戒！紐西蘭將全面封國4周 - 國際 食物全被掃光...駝背奶奶無助「看著空貨架」流眼淚！ 萬人心碎 - 國際 慟！自願照顧重症病患 義大利護士發燒後投河自殺 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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