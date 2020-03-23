全球新冠肺炎疫情擴大，作為世界轉運樞紐的中東進一步升級防護措施，杜拜國際機場所在地阿拉伯聯合大公國（UAE）今日宣布，未來2周暫停所有航班起降及過境；此外，沙烏地阿拉伯也宣布，自當地時間23日晚間7時起，全國實施宵禁長達21天。

(中時電子報)