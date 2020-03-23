疫情吃緊，電子遊戲場還是吸引不少人夜夜流連，彰化縣警察局進行大規模稽查。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情吃緊，電子遊戲場還是吸引不少人夜夜流連，彰化縣警察局進行大規模稽查。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情吃緊，電子遊戲場還是吸引不少人夜夜流連，彰化縣警察局進行大規模稽查。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎全球狂燒，餐飲、逛街人數都銳減，但電子遊樂場竟還是吸引許多人流連

，徹夜不歸，由於海外遊學生、僑胞返國已經進入高峰，彰化縣警察局和衛生局為了防止破口，深夜針對夜店、PUB及KTV、電子遊戲場、小吃部等營業場所展開大規模聯合稽查，同時向店家宣導配合防疫暫時休業，或加強營業處所消毒清潔工作，避免群聚感染。

近日旅外返國潮進入高峰，彰化縣居家檢疫、隔離的對象飆破千人了，彰化縣警察局表示，為了防範居家隔離、檢疫的民眾擅自「趴趴走」跑到公共場所，造成潛在風險，針對大型營驗場所進行稽查。22日對轄內52處重點場所實施防疫臨檢，共動員警力共123名，受檢民眾計549人，未發現有居家檢疫、隔離者違反規定情事。

警方表示，員警利用M-Police小電腦對場所內的每位民眾進行身分查詢，可以立即查詢是否為居家隔離和檢疫的對象，民眾如有擅離住居所情事，違者重罰10萬至100萬元。衛生局表示，之前已經開罰5人、33萬元，現在罰金更加重了，最重可罰100萬元，擅離兩小時以內也要開罰10萬元，往上追高，正值全台防疫關鍵期，請居家隔離或檢疫民眾，遵守相關規定，勿心存僥倖。

(中時 )