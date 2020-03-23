王柏融反方向全壘打

「大王」王柏融昨日在火腿對上西武獅的比賽中，敲出他在日職首發反方向特大號全壘打，這是他去年球季沒有的。火腿打擊教練小笠原道大也稱讚他，認為他的打擊狀況逐漸理想，將會在日職展現他的打擊天賦。

昨日王柏融不僅對上日本名將「平成怪物」松坂大輔敲安，還對西武中繼投手平井克典敲出今年對外熱身賽以來的首轟，這發反方向全壘打不僅讓王柏融露出笑臉，栗山英樹監督也在休息室為他鼓掌。王柏融賽後表示，「很開心有先把球看清楚再揮擊，當時有要好好把握的決心。」

《日刊體育》便報導，王柏融進入日職第2年，不只背號從99號改為3號，還有其他「改變」，雖然去年因為傷勢以及適應不良，打擊成績不算理想，不過小笠原道大自春訓以來不斷幫助王柏融找回過去在台灣時的豪邁揮棒，如今王柏融打擊逐漸加溫，讓小笠原也說，「力量很好的釋放，這是一個好現象，這是他發揮實力的徵兆。」

此外王柏融能對決從小在電視上才能看到的松坂大輔，還能從他手中敲出安打感到很開心，「他是明星球員，在台灣也很有名，能和他對決真的很不可思議。」

(中時 )