全球旅遊全升級至第三級，目前國泰產險、新光產險、華南產險、兆豐保險、明台產險、和泰產險等多家都陸續暫停承保旅行綜合險，至於重新開放時間會另行公告。

至於其他產險公司，富邦產險旅綜險網路投保從3月20日下午7點至3月23日至下午二點因系統維護已暫停服務，至於今日下午2點之後，富邦產險是否會重新開放，正等待該公司回覆。

目前尚有接受投保或部份接受投保的有臺灣產險、新安東京海上產險、旺旺友聯產險、泰安產險等數家。泰安產險和旺旺友聯產險，官網上都只提到先前被列入第三級旅遊警戒的地區，但是否會擴大至「全球」，兩家公司都在今天或明天會開會討論。

此外，部份產險公司雖接受投保，但理賠有限制。如美商安達官網即列出有關新型冠狀病毒理賠，從3月5日起所有旅遊地區的「程旅消保險」及「旅程縮短保險」都列入不保事項：但健康險（含海外突發疾病）因受新冠病毒疫情所產生醫療費用且符合保單條款約定者，都可以備妥相關醫療單據提出理賠。

(工商 )