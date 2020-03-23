7-ELEVEN去年以台灣小吃主題，首推獨家零食大獲好評；今年擴大打造「在地潮食」自25日起首度與迪化街百年糕餅名店李亭香、江記華隆、國民美食鬍鬚張、扶旺號等知名品牌聯名推出近20款在地獨家新品，搭配指定糖果零食2件8折、3件77折，預計帶動相關業績成長2成以上。

看準台灣小吃魅力，將零食結合地方名特產開發出差異化商品，首創台式小吃創意零食只有在7-ELEVEN買的到，當中像是可樂果烤香腸口味，創下一個月熱賣20萬包的佳績，活動帶動類別業績較前年成長3成。今年7-ELEVEN再度與國內大廠攜手開發創新獨家新品，將台灣人從小吃到大的國民美食，從名店糕點、魯肉飯、蚵仔煎到香雞排，神還原成各式零食餅乾，更進一步擴大結構將最具台灣味的食材融入各式糖果、飲料、冰品、甜點當中。

包括迪化街必買伴手禮李亭香餅店合作，將招牌咖哩平西餅變身「可樂果咖哩平西餅口味」，拜拜不可少的平安龜與年節伴手禮首選的綠豆椪也成為好吃不乾膩的「綠豆椪風味夾心曲奇」、「花生夾心曲奇」；與迪化街排隊伴手禮名店江記華隆合作推出「卡迪那洋芋片黑胡椒肉紙口味」。

除獨家零食，7-ELEVEN更蒐羅台灣在地經典商品，包括「愛之味牛奶花生飲」變身「喝的」冷藏飲料，基隆「遠東泡泡冰」將首度以杯裝形式於超商上架販售。而月初與基隆百年老店連珍合作推出芋頭聯名甜點，成功帶動甜點業績成長4成以上，此次亦再度攜手獨家推出兩款芋頭甜點新品，預期再掀購買潮。

(工商 )