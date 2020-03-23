日本經濟新聞報導，包含台灣在內多個亞洲國家將可望納入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。外交部長吳釗燮今天表示，日方對台灣參與一向持歡迎態度，但因疫情正在燒，此事有放緩跡象。至於海地驅逐我方大使，目前正與對方溝通，絕對不會犧牲國家利益。

吳釗燮今天赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢，對外媒報導台灣可望參與CPTPP，吳釗燮會前受訪時表示，我方一直與日方保持密切聯繫當中，目前尚未開放第二輪參加國家的申請，因此我方也尚無法提出。

不過，在尚未開放申請前，會有非正式的諮商，他說，台灣與所有會員國都有密切的交換意見，希望能有更好的進展。

國民黨立委江啟臣隨後在委員會上詢問吳釗燮，外交部與美國AIT簽訂的防疫共同聲明，是否屬於政府間的共同簽署？對此吳釗燮表示，AIT是美國政府授權的一個單位，AIT做的任何事情都必須得到授權，「所以這個的確是政府對政府。」

至於這份聲明是我方還是美方提出的要求？他說，這是我們和美方這邊都有提出。江啟臣追問「是誰先提出來？」吳釗燮表示，這是由我方先提出要求。

對外界質疑台美防疫合作，我方每周給美國10萬口罩，美方則提供台灣30萬件防護衣原料，交換條件是否公平？對此，經濟部次長王美花表示，目前防護衣原料國際上只有杜邦和日本一家公司在做，因為全球都在搶，台灣搶也搶不太到。國內衛普實業與聚陽合作能夠做10萬件，但以台灣戰備所需100萬件防護衣來 看，其實還不夠。

立委馬文君則對我國駐海地大使遭驅逐，詢問吳釗燮「我們的大使何時可以回去海地」？吳釗燮表示，預計一個多禮拜以後，目前正與海地方面討論中，看是要由現任大使返回海地，還是要派新任大使。

他說，目前海地大使是由大使館資深同仁代理，與海地高層的溝通很順暢，各項合作業務也繼續推動中，我方對海地的要求不會全盤接受，更不會犧牲國家利益來換取邦交。

(中時 )