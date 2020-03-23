近日歸國人潮大增，桃園市長鄭文燦指出，桃園市居家隔離、檢疫列管人數居桃園市各區第二，並於23日上午至中壢警分局特別慰問，肯定一線人員的辛勞。雖勤務繁重，但市長仍叮嚀，該有的防疫措施不可輕忽，希望大家共體時艱，努力撐過抗疫這段期間。

鄭文燦指出，迄今中壢警分局配合衛生及民政單位執行列管居家隔離對象71名、居家檢疫對象1325人（含外籍人士），人數居桃園市各區第二名。為避免防疫漏洞，中壢警分局表示，一旦接獲居家隔離、檢疫的象異常簡訊發報，將立即派遣警方前往查訪，並指出，目前已完成的居家關懷對象查訪已達341人。

中壢警分局指出，至今中壢地區查獲「散布不實訊息」並函送桃園地檢署偵辦案件共8件，違反「傳染病防治法」函送衛生局裁處案件共計11件，更強調，桃園市首例違反居家檢疫列管案件，即為中壢分局查獲。鄭文燦對中壢警分局亦表示「績效很好」

為防堵居家檢疫或隔離者擅自外出，導致疫情群聚感染，針對娛樂場所，中壢警分局實施擴大臨檢，並成功勸說中壢知名夜店「MEET」業者配合防疫自主歇業14日。

(中時 )