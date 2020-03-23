社子島自救會不滿北市府欲採區段徵收，擔心26日細部計畫審議會「強度關山」及增疫情風險，23日連同民代聚集在市府前，喊出「防疫優先、暫停審議」的口號。（張穎齊攝）

北市府26日將舉行都市計畫委員會，審議社子島細部計畫，但社子島自救會不滿市府欲採區段徵收，擔心會「強度關山」及增加新冠肺炎疫情的風險，23日連同民代聚集在市府前，喊出「防疫優先、暫停審議」的口號。都市計畫委員會回應，市府目前沒要暫緩，會按法定程序繼續進行。

社子島自救會發言人李華萍表示，多名委員皆認為，北市府沒善盡與社子島居民溝通的責任，也未考量聚落紋理及文化保存而提供補充資料，就要倉促續審，加上會議室密閉空間，將會迫使社子島「高危險群」的高齡居民被逼著冒險赴會，萬一群聚感染，市長柯文哲要負全責。

立委陳椒華說，社子島案整個資訊不透明，開發調查不確實，幾十年沒做通盤檢島，呼籲北市府停止開發審查，廢除區段徵收，勿讓老人家來開會。北市議員陳慈慧說，上次2月27日與會的社子島居民達3、400人，政府明明要民眾別群聚，本月26日卻執意開會，她強烈要求停辦。

北市議員黃郁芬說，上次的會議，連期末報告跟完結計畫都沒有，就要進行審查，都市計畫委員都希望先處理好文資再審計部計畫，結果文化局只是派名未與居民溝通過的文資委員跟她討論，顯然就想強度關山。北市議員鍾佩玲說，柯市府第二任後，從未到社子島與居民溝通，撕裂居民感情，罔顧曾支持過柯的居民。

都委會執行祕書劉秀玲回應，都是計畫案都有法定時程，市府目前沒針對相關審議做暫緩，會按法定程序繼續進行，另外社子島細部計畫2016年早通過，此次只是配合內政部修正，關於區段徵收及環評事由工作小組與環評委員會處理，非都委會處理，都委會也有按照程序做好消毒管控，26日的會議事針對上次委員所提的疑問再詳細補充，沒有為了柯市長的政績而做趕進度。

(中時 )