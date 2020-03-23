新冠肺炎全球封閉，國人陸續返台避難，台南市居家檢疫人數23日止已飆漲至2000人，民政與警政單位疲於應付龐大檢疫對象，中西區台灣首廟天壇慨捐300萬協助政府購買防疫物資，台南市長黃偉哲強調，居家檢疫若做不好，恐成防疫最大的破口。

台南市居家檢疫人數短期內從數百人飆升到2000人，民政與警政單位都要盯緊每位檢疫對象，深怕有人偷跑外出，造成疫情破口，台南市警局22日突襲臨檢汽車旅館、KTV與酒店，針對消費民眾追查，尚無發現有偷跑的檢疫對象。疫情已造成政府機關沈重的負荷。

台南市自疫情爆發以來，共有32位居家檢疫偷跑案例，有一例因案情重大被公布姓名，有兩人被裁處15萬，台北市長柯文哲坦言居家檢疫是很大的負擔。

黃偉哲表示，居家檢疫者是潛在被感染對象，不好好作會變成最大破口，造成民眾驚慌。政府再困難都要承擔下來，「如果居家檢疫對象都看不住，還談什麼其他的防疫工作」。

台灣首廟天壇在2016年0206台南大地震時曾慨捐300萬元賑災，這回感受疫情嚴峻，再度慨捐300萬，黃偉哲表示，將添購各種防疫物資，包括台灣即將研發出的肺炎快篩劑為主，可更快篩檢出是否確診，協助防疫工作。

(中時 )