謝文淮表示，分區辦公同一辦公室會有不同單位的成員，萬一必須全員隔離時，在不同辦公室同單位的成員，才得以頂上。（吳建輝攝）

彰化醫院表示今早還是有洽公同仁找不到位置，以為踏錯辦公室，但非常時期大家還是都能體諒，醫院必須要有最高的防疫規格。（吳建輝攝）

新冠肺炎疫情持續升溫，國內確診個案近日也迅速累積來到169 例，衛福部彰化醫院超前部署，率先實施分區辦公，要求各單位同仁分散在不同辦公室，萬一必須全員隔離時，在不同辦公室同單位的成員，才得以頂上，以確保醫院的防疫能量充足。

今天上午彰化醫院同仁忙進忙出，抱著自己的行囊，搬入新的辦公室，不同單位的同仁交叉辦公室使用，還有各單位的分機設定都需要變動，資深員工笑說，「有點興奮像是新進員工，剛踏入職場」，主管更打趣地說，「別以為看不到，我還管著呢」。

彰化醫院表示今早還是有洽公同仁找不到位置，以為踏錯辦公室，但非常時期大家還是都能體諒，醫院必須要有最高的防疫規格，另外最近同仁的教育訓練，也都改成墊子課程，希望減少同仁接觸的的機會，來降低感染風險。

彰化醫院院長謝文懷表示，同一單位內只要有１人確診新冠肺炎，所有接觸者就必須隔離，因此該單位可能須全員隔離，萬一發生勢必造成醫院運作困難，因此規劃分區辦公，將１單位至少劃分成兩組，並將所有組員打散到不同單位的辦公室。

謝文淮表示，分區辦公同一辦公室會有不同單位的成員，萬一必須全員隔離時，在不同辦公室同單位的成員，才得以頂上，確保醫院的運作安全無虞，他也強調當然不希望發生此事，這是未雨綢繆，以確保醫院運作順暢。

(中時 )