新竹豐邑喜來登5間餐廳消費滿額，送免費住宿五星客房。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登落實防疫，機動調整會議室做為中餐廳包廂，為民眾提供安心用餐的舒適空間。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹豐邑喜來登大飯店落實新冠肺炎防疫措施，統一由正門入口進出，搭配體溫量測及酒精消毒服務外，機動調整飯店會議室做為中餐廳包廂，讓民眾安心用餐，更推出10週年慶一泊一食住宿券低至1.6折，用餐再送免費住宿券等最殺優惠。

新竹豐邑喜來登大飯店於今年邁入10週年，推出最大降幅優惠專案，即日起至4月30日在飯店和官網推出「10週年慶超級優惠─豐邑聯合住宿券」，每張僅需2699元，期間餐飲消費達指定門檻，還可免費獲贈住宿券。

住宿券在豐邑集團旗下的新竹豐邑喜來登、台中豐邑逢甲商旅及即將開幕的「台中豐邑慕奇夕酒店」皆可在12月30日前使用。

首波推出更加碼優惠，4月30日前入住新竹豐邑喜來登五星級「豪華雙人房」，一律不加價，再加贈兩客自助式早餐，等同每人僅需1350元；一家四口入住「家庭四人房」加贈四客自助式早餐，每房每晚只要5398元。

餐飲優惠亦不遑多讓，在新竹豐邑喜來登的采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理、邀月亭鐵板料理、盛宴自助餐廳、大廳酒吧等5間餐廳單筆消費滿2000元，加價1000元可購得「豐邑聯合住宿券」1張，相當於以3000元享用一泊二食的超值優惠。

如在餐廳單筆消費滿5000元，免費贈送「豐邑聯合住宿券」一張，0元入住國際五星豪華客房。更多活動內容可至新竹豐邑喜來登官網查詢，或洽（03）6206000。

(中時 )