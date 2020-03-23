中市警局第四分局春社派出所員警，發現瘖啞人士簡男的車輛故障停在路中，協助了解車輛狀況，並代為聯絡拖車業者，並幫忙溝通後才離去。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

瘖啞人士簡男，日前偕同也是瘖啞人的朋友，租車遊台中，不料車輛卻故障，停在台中市南屯區嶺東路與文山五街口附近，正焦急不已時，中市警局第四分局春社派出所員警正好巡邏經過，馬上幫忙推車至路旁並連繫拖吊業者，令簡男及其友人，十分感激，連連鞠躬致謝。

39歲簡日前偕同友人從台北租車來中部旅遊，行經中市南屯區嶺東路與文山五街口附近時，車輛卻突然故障，直接就停在路中央，由於簡男及其友人都是瘖啞人士，無法以語言與車行溝通，正在焦急不已時，救星出現，春社派出所巡佐賈寅星、警員李俊德剛好巡邏經過，立即下車查看。

員警發現對方是瘖啞人，比手畫腳後，了解原來是車輛故障，為免交通阻塞，立即由一員指揮交通，一員幫忙將車推至路旁，員警再以手機打字與簡男溝通後，當上傳聲筒，幫忙聯絡車行、拖吊車業者等，約半小時後拖吊業者抵達，員警再次協助溝通、處理完畢後才安心離去，讓簡男與其友人非常感激，不斷欠身表示謝意。

春社所所長江松泳表示，警察對於為民服務案件，秉持同理心積極協助民眾排除困難，本為職責所在。提醒民眾如遇車輛拋錨或交通事故，應先開啟警示燈並於車輛後方擺放警示標誌，以維護自身及其他用路人之安全。

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(中時 )