「我希望我的預測錯誤！」台大公衛學院副院長陳秀熙用SEIR模式預測全球累積個案數（不含大陸），預測本周將新增51萬人確診，他當然希望疫情不要走到這個地步，但這必須要各國採取更嚴厲的隔離計畫。

台大公共衛生學院23日舉行抗COVID-19說明會（第七周），院長詹長權表示，新冠病毒已經造成全球3／4以上國家有病例、30幾萬人感染、1萬3千人死亡，他個人認為已經從公衛上的流行疾病變成「由病毒引起的世界大戰」。很多國家做了限制，有限制在家、有城市宵禁、關店、關市，國跟國之間交通中斷、邊境管制，不同國家之間不再流動，歐盟最引以為傲的申根簽證、美加長期幾乎沒有邊界、日韓免簽證，也因為疫情改變；另外還有對入境旅客的限制、很多轉機被禁止。在沒有疫苗和藥物之前，上述非藥物介入把疫情高峰壓下來，對防疫是有效的，但也因為社會距離增大，有很多人際關係後遺症，這也是今天說明會的重點。

陳秀熙分析一周以來歐盟、美洲疫情大流行，未來兩、三周不管是經濟、防疫層面，對全世界有很大衝擊。他認為新冠病毒不再是生物病毒，而是社交病毒，它環遊世界，在歐洲從南歐到北歐、到東歐一直發展，對俄國造成很大；影響在美洲已經傳到加拿大，美國一周之內病例及死亡人數急速增長；新興爆發流行地區，包括非洲、澳洲、南美洲都已經算是淪陷，尤其醫療體系脆弱的國家，未來可能成為全球防疫缺口。東南亞部分，印尼、菲律賓、越南是台灣引進移工的主要國家，這些國家的疫情影響台灣未來引進移工、外籍看護甚至長照機構部署。因此防疫體系不能再只有衛福部，而必須擴張到其他行政體系。

陳秀熙說，本周全球健康經濟損失（生命損失＋失能損失）呈現驚人的幾何級數增長，從3月14日的4.7億美元驟增到3月21日的13.8億美元，1周內增為快3倍。利用3月21日資料，用SEIR模式預測全球累積個案數（不含大陸），預測本周將新增50萬9358人確診，到3月28日累積共達到73萬2877人確診，這兩周對全球非常重要的高峰期。「我希望我的預測錯誤，」陳秀熙說，他希望疫情不要走到這個地步，但這必須要各國採取更嚴厲的隔離計畫。

(旺報 )