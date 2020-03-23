台南市的護理之家、長照機構，從23日起至4月30日全面暫停家屬探視，改採視訊或手機探病，市長黃偉哲認為，機構收容的都是年紀較大、抵抗力較弱的長者，萬一群聚感染，症狀可能都會非常嚴重，長照機構應分艙分流，增加的費用也建議中央動用防疫特別條例補助。

黃偉哲指出，保護護理之家、長照機構收容的人，第一就是要先保護護理人員，隔絕對外不必要的接觸；儘管探病是人倫之常，但是如果因此導致防病破口就非常不好，最好採用視訊或手機探病，希望家屬能夠配合。

黃偉哲認為，台灣承受不起護理之家或長照機構有任何病例，先前公布的這一波確診名單中，由於有一例是護理人員，他曾接觸過的長照機構都繃緊神經，因此分艙分流應是必要的措施。

不過，長照機構分艙分流需要額外的支出，例如讓收容的人不要那麼多，以及硬體改善、分層、食物輸送、醫護動線都得重新規畫，至於增加的費用，中央的防疫特別條例應該可以適度支持與補助。

萬一有長照機構不配合防疫，黃偉哲也強調將嚴懲，義大利、韓國甚至美國西雅圖的長照機構，都爆發院內群聚感染，台灣無法承受如此的狀況，建議中央應該立即針對長照機構做好禁止探視、分艙分流及更重要的管制措施。

至於非法長照機構，黃偉哲說，該查就查、該懲處就懲處，萬一看護及病人都感染，社會付出的代價將更大，只是不要敲鑼打鼓地查，這種事是可以做不可以說的；他也呼籲，非法機構平時賺非法的錢，此時應該拿出一點良心，非法的錢不能賺，做好安全的防範是最重要的。

(中時 )