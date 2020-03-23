桃園地方法院法官何宇宸因有不利於被告的心證、以交保和威脅押人方式取供及擔任配偶的訴訟代理人，監察院20日以違失事證明確，情節重大，13票比0票，全票通過彈劾。

提案監委楊芳玲上午舉行記者會表示，何宇宸在桃園地方法院2014年桃簡字第3號返還不當得利民事案件，擔任其配偶的訴訟代理人，違背法官不得執行律師職務的義務，而違反法官倫理規範第24條第1項前段規定。

監委並說，何宇宸返還不當得利的民事訴訟為簡易案件，言詞辯論卻高達10次，耗費司法資源，不符比例原則。且何宇宸在該民事案件審理期間，另提偽造文書刑事自訴案件，2案審理過程法院拘提被告、調查證據及傳喚證人等作為，客觀上造成民眾認為何宇宸法官「以刑逼民」、利用法官身分施壓並影響法院偏袒自己人的印象，又原告何宇宸與被告和解條件，何宇宸同意於刑事自訴案件連續2次不到庭，讓承審法官為自訴不受理判決，犧牲國家刑罰權。

監委調查發現，何宇宸相關違失行為綜合評價，足認其對於法官職務的內涵及重要性並無正確認知，且嚴重違反法官於職務內、外均負有致力維護及提升法律制度公信力，並應避免危及民眾對司法獨立、公正、中立形象信賴的義務。

此外，何宇宸擔任該院2015年選訴字第5號案件的受命法官，以預斷並顯露被告共同犯罪的心證，又以脅迫押人或利誘准予具保停止羈押等不正方式取供，經桃園地方法院裁定，何宇宸就該案的審理，應予迴避。經法官評鑑委員會勘驗開庭錄音後，認何宇宸有公開不利於被告的心證、以交保和威脅押人方式取供等情事，違反刑事訴訟法第95條、第98條等規定，並有牴觸法官倫理規範第3條及第12條等規定之違失，違反辦案程序規定及職務規定，侵害被告的權益，情節重大。

監察院20日以13票成立、0票不同意，全票通過對何宇宸的彈劾案。一同提案的監委高涌誠說，調查本案他很痛心，3月以來監察院已彈劾3位法官，可說是「彈劾法官月」，在3位法官中，何的情節最為嚴重。尤其何在購屋糾紛中，因不滿房仲話術而控告其詐欺，以及屋主偽造文書等等，何宇宸行為可說如同古代章回小說「官府運用權勢欺壓平民」的典型，竟為了自己的40萬元開了10次庭，最後拿回40萬元。

(中時 )