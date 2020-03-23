北榮聲明稿。(圖／北榮提供)

劉真驚傳22日病逝，享年44歲。辛龍雖未露面，但稍早北榮發聲明，表達哀痛與不捨，並透露家屬的心聲。

北榮透露，劉真於22日晚上22時22分，因腦壓過高不幸辭世，醫療團隊深感哀痛與不捨。而家屬也透過院方表示，「這段時間感謝各界對劉真老師的關心與鼓勵，無法充分說明聯繫頗多失禮，懇請諒解並致上誠摯歉意，對於醫療團隊努力家屬也表達感恩之意。」

北榮聲明如下:

劉真老師因為嚴重主動脈瓣狹窄，於109年2月7日至本院接受傳統主動脈瓣膜置換手術。由於心臟功能恢復不良，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架，後續因心臟功能遲未恢復，於2月13日裝置心室輔助器，二月下旬及三月初先後發生腦部栓塞與出血，造成腦壓上升進行開顱減壓手術。術後雖一度有起色，仍因為腦壓過高，藥石罔效，於3月22日晚上22時22分不幸辭世，本院醫療團隊深感哀痛與不捨。

家屬透過院方表示，這段時間感謝各界對於劉真老師的關心與鼓勵，對於許多好友來電或問候，無法充分說明跟聯繫，頗多失禮，懇請諒解並致上誠摯的歉意。對於醫療團隊的努力，家屬也表達感恩之意。

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(中時電子報)