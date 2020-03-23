國民黨上午召開「共渡疫情，國土安居」研討會，邀立院黨團、智庫與15執政縣市代表討論肺冠肺炎紓困振興方案等內容；原本台東縣、花蓮縣等縣長擬親自出席，在黨中央建議下，15縣市最後都代表參加。對於外傳解讀「黨中央叫不動縣市長」，黨主席江啟臣澄清是誤會，他都親自拜訪縣市長，這次研討會反倒證明黨中央與各縣市的溝通順暢。

江啟臣上午受訪說，這次要辦研討會是在一個多星期前，就因很多事涉及地方縣市立場、態度及疫情，包括紓困條例執行、地方民情，以及執政黨立委要廢除鄉鎮市長及代表等，日後立院在修法要討論或提案都涉及中央及地方，而國民黨目前有15縣市執政，很多希望立院黨團配合，因此請智庫邀15縣市、黨團，知道地方的態度及想法。

他說，黨中央與縣市政府有雙方溝通，他都親自拜訪縣市長，已拜訪會高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、嘉義市黃敏惠、雲林縣長張麗善等，明天要到中彰投，周四到竹苗地區，一方向自己去請益，二方面請智庫召開研討會，第一時了解他們的問題及態度。這也是落實也競選主席時，中央地方連成一線、快速反映的政見，同時也是重視地方聲音上達黨中央，尤其15縣市要確保有感施政。

媒體詢問是否黨中央叫不動縣市長？江啟臣說，這是誤會，也不必說誤會是否錯誤，而是用行動證明黨與縣市間的溝通暢通，最重要是做事，尤其疫情當下，每位縣市長防疫工作沈重、壓方很大。他與縣市長見面聽意見時，大家都擔心後續疫擴大不只防疫，未來紓困都須超前部署，像侯友宜市長就跟他講很多；這部分縣市長都希望黨中央及立院黨團全力配合協助。

他說，他要做的是大家整合在一起，維持最暢通的聯繫管道，15縣市的聯繫平台也嘗試建立起來，未來在第一時間可透過訊息傳遞，不見得要見面，就能解決問題、交換意見，各縣市黨部也都認為加緊。

江啟臣也說，今天的會議本來就是工作層級的研討會，縣市長應坐鎮第一線，負責防疫指揮及督導，因此請縣市長留在崗位，派代表來參加研討會。

(中時 )