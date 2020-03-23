賴姓男子曾被大里區1間宮廟所飼養的狗咬過，在2019年7月間聽到狗又吠叫太吵，怒拿出菜刀恫嚇在廟裡泡茶的2名男子：「叫你們的狗不要亂叫，不然我跟你們輸贏」、「你的性命會不保」等語。台中地檢署依恐嚇罪判處賴男拘役59日，得易科罰金，可上訴。

黎男及黃男兩人在宮廟右側的泡茶區休息喝茶，賴男突然從機車置物箱內拿1把菜刀，對著他們兩人恫嚇：「叫你們的狗不要亂叫，不然我跟你們輸贏」，「看你們是想要叫流氓韓氏兄弟來，我關了11了，反正我沒在怕的，還是你想試試看，你的生命會不保」。

案經黎、黃兩人報警，有強盜、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等前科的賴男，到案坦承犯行，並指稱，他曾因為被那隻狗咬噬過，才因狗吠叫而與人發生口角糾紛。

法官認為賴男不知理性溝通，持持刀恐嚇他人，但審酌他坦認犯行，與被害人已達成和解，依恐嚇危害安全罪，判處拘役59日。

(中時 )