歐美新冠肺炎疫情狂燒，台股回防9000點！

新冠肺炎疫情在歐美各國大爆發，美國為首的歐美各國積極採取嚴格封城及封鎖邊境等管制措施，再度重創美國投資人信心，上週五美股重挫，今天盤前期指也大跌，讓好不容易在上週五因國安基金進場而止跌大反彈、重回10年線的台股未開盤就先承受壓力，在台積電(2330)及大立光(3008)等權值股領跌下，台股指數跳空開低，盤中一度大跌逾300點，再度失守9000點關卡，不過由於日股相對抗跌，且國安基金再度啟動護盤，大立光、玉晶光(3406)、穩懋(3105)、聯發科(2454)、宏捷科(8086)等人氣指標電子股翻中逆勢翻紅，台股指數跌幅收歛，守住9000點關卡，截至11點35分為止，加權股價指數為9011.29點，下跌222.8點，成交量947.38億元；OTC指數為107.32點，下跌2.21點，成交量147.65億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.89%，其次是油電氣類股及運輸類股，分別上漲1.21%及0.89%，表現較差者為紡織類股、其他電子類股及機電類股，紡織類股下跌4.25%、其他電子類股下跌3.53%，機電類股下跌3.37%；上櫃部分，表現最佳為網通類股，上漲0.07%，表現最差為航運類股，下跌4.29%。

就技術面來看，歐美新冠疫情大爆發，致使美股及全球股市震盪劇烈，台股亦隨國際股市重挫一度失守10年線，在國安基金正式啟動下，上週五台股強勢反彈，終場加權股價指數收盤為9234.09點，累計一週下跌894.78點，跌幅為8.83%，連續第2週收黑K，週成交值為11694.97億元，較前一週減少，櫃買指數上週五收盤為109.53點，下跌13.91點，跌幅為11.27%，亦是連續第2週收黑K，週成交值為2107.39億元，較前一週減少；今天台股在上週五美股重挫及目前美股盤前指數續跌下，指數跳空開低，盤中一度大跌逾300點，10年線再度失守；儘管在國安基金點火下，上週五台股指數重新站回10年線，且日指標低檔轉揚，有利技術性反彈，但因上檔反壓重重化解需要時間，且短中長期各均線迅速下彎空頭排列，加上國際股市仍受疫情影響震盪劇烈，外資現貨維持強烈賣超，未來指數仍有走弱風險。

分析師表示，新冠肺炎疫情全球大流行，美股崩跌太快，全球股市跟著大跌，雖然台股有機會因國安基金進場護盤及上市櫃公司實施庫藏股出現跌深反彈，但上週五美國因肺炎疫情加劇而開始封城，若肺炎疫情無法減緩且美股無法止跌，將影響全球股市及台股，因此台股反彈多久要看全球肺炎疫情(包含台灣)是否受到控制及美股是否止跌反彈、甚至能否持續反彈而定。

在全球新冠肺炎疫情持續延燒下，持股滿手者需在股價反彈逢高減碼，停損或停利，建議至少降低一半以上的持股；持股一半者，股價反彈仍需逢高降低部分持股外，也要汏弱留強，換股操作，切記不要殺低股價已大跌很多的持股(除非融資斷頭，或是獲利很差的股票且目前股價修正不夠，股價相對基本面及獲利仍是高估)，換股價漲很多且股價基期很高的股票，得提防股價最後補跌及大跌，恐怕會變成“追高殺低”，輸兩次；空手者遇好公司股價不理性大跌，尤其美股連續性大跌，可趁股價大跌找買點，低接不追高。

中線可逢低酌量分批承接展望正向、獲利穩定的高現金殖利率股及績優股，包括：短打具中國新基建題材的5G晶圓代工龍頭股、5G電信股及智慧製造與綠能相關股，以及受惠防疫題材的醫材股及雲端視訊會議股。

(時報資訊)