「國標女王」劉真23日傳出病逝消息，過去曾在《康熙來了》與她有精采互動的主持人小S聞訊崩潰痛哭，數度難以成聲，小S表示：「實在是太難過了，最懷念她的，當然是她每次上我們節目很可愛的樣子，還有我們鬥嘴的時候，她的反應……」

小S忍不住失聲痛哭，「現在只能希望她在天堂，有很多很漂亮的鞋子讓她穿，她可以一直跳著舞。」她也強忍淚水，鼓勵劉真老公辛龍，「然後要跟辛龍大哥說，一定要堅強！可以哭，但是千萬不要忘了還有孩子，還有要永遠思念劉真，告訴她的孩子，她媽媽有多棒。」字句令人難過。

(中時 )