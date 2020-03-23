國民黨立委陳玉珍今日於立院內政委員會質詢表示，過去軍方侵占不少金門人土地，後來又變成國民黨的，黨產會應該介入處理。黨產會主委林峯正回應，如果是國民黨的，歡迎跟我們檢舉，陳玉珍當場表示：「有喔。」

陳玉珍表示，調查人民權利回復案是黨產會的重要工作之一，而過去被認為是國民黨附隨組織的黃埔軍校，從1949年起佔領不少金門人民的土地，現在歸為軍備局和國防部所有，黨產會是否要處理？

林峯正回應，黨產會是調查黨產的部分，若黃埔軍校拿土地送給國家，那現在已經屬於國有，「這部分不在我們黨產會的調查範圍。」但詳細狀況還是要看具體個案的情形。

林峯正說，目前黨產會調查的不當黨產，主要看是從國家取得或是從人民取得。若是從人民取得，要看有無人民來檢舉主張權利遭侵害，如果沒有，黨產會就先不會調查。

陳玉珍指出，國民黨金門縣黨部是人民自願捐贈，但為何遭黨產會查封？林峯正回應，黨產會並沒有查封，而是凍結。其法源依據是黨產條例的授權，這在當初立法時就已凍結。

陳玉珍質問，國民黨的黨產都已被黨產會凍結，萬一有民眾過去捐贈房地給國民黨，現在人民可否要求返還？林峯正說，若是如此，請國民黨來向黨產會說明某某房地是從哪位人民手上得來，該返還給誰。

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(中時 )