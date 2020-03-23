受新型冠狀病毒疫情影響，三星電子和LG電子位於印度的工廠紛紛暫停生產。

據環球網引述韓聯社報導，三星電子23日表示，為了遵守印度政府的防控方針，旗下位於諾伊達的智慧型手機工廠將暫停生產至本月25日；LG電子位於諾伊達和浦那的工廠也將暫停生產到本月底。

印度政府22日針對金奈、甘吉布勒姆、孟買等75個地區下令暫停營運除了醫院、公共機關、超市等必需行業外的所有商業設施。

(旺報 )