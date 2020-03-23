疫情影響三星、LG電子印度工廠暫停產 12:032020/03/23 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新型冠狀病毒疫情影響，三星電子和LG電子位於印度的工廠紛紛暫停生產。 據環球網引述韓聯社報導，三星電子23日表示，為了遵守印度政府的防控方針，旗下位於諾伊達的智慧型手機工廠將暫停生產至本月25日；LG電子位於諾伊達和浦那的工廠也將暫停生產到本月底。 印度政府22日針對金奈、甘吉布勒姆、孟買等75個地區下令暫停營運除了醫院、公共機關、超市等必需行業外的所有商業設施。 (旺報 ) #電子 #印度 #工廠 #lg電子 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 2.72元 元太去年EPS 創8年新高 04:102020/03/19 證券．權證 史上最大黑數工廠納管 彰化超前部署 04:102020/03/19 地方新聞 裴洛西籲川普立刻啟動國防生產法：一天都不能等 22:312020/03/19 國際 為何少見賣鵝蛋？原來有專人買走 10:302020/03/20 搜奇 工廠輔導法上路 南市成立單一窗口管理 20:002020/03/20 生活 君悅外帶印度餐疫軍突起熱銷 04:102020/03/22 時尚消費 疫情風暴下的大陸商人面相 04:102020/03/23 焦點新聞 未成年吸電子煙 北市府要管 04:102020/03/23 地方新聞 豐田主力車生產線2員工確診 10:512020/03/23 國際 蘋果恢復iPhone 9系列生產 傳比亞迪將為其代工 11:082020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 道瓊期又暴跌熔斷！美新救市計畫遭民主黨封殺 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 新手別慌 先用限價＋ROD就好 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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