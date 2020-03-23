新冠肺炎引起口罩荒，同時因不實謠言引發民眾搶購防疫物資及民生用品，基隆地檢署啟動查緝民生犯罪聯繫平台，與各相關單位攜手合作，積極查緝有關防疫物資囤積、價格哄抬及散播不實疫情謠言等不法行為。

基隆地檢署表示，檢察長柯麗鈴2月已指示民生犯罪專組主任檢察官謝雨青，主動與基市警察局、新北市警局金山分局、瑞芳分局、調查局基隆市調站、調查局航調處基隆調查站、基隆港警總隊、基市及新北市衛生局、基市及新北市消保官及公平交易委員會製造業競爭處攜手合作，成立查緝民生犯罪聯繫平台。

基檢指出，2、3月間，已查獲偵結4起散播不實疫情謠言案件，針對近日不實謠言引發的搶購防疫及民生物資行為，檢方已主動與查緝民生犯罪聯繫平台成員合作，密切關注近日搶購囤積貨物的情況，如有發現不法，將秉持速辦嚴辦精神，加強查緝防疫期間違法囤貨或哄抬防疫物資、糧食、農產品、民生必需的飲食物品及公告之生活必需用品的行為，或意圖影響前開貨品交易價格，而散播不實資訊等不法行為。

基檢呼籲，防疫需要民眾與政府合作，不任意散播不實疫情資訊，不跟風搶購物資，共同為防疫盡份心力，同時為有效打擊違法囤貨或哄抬行為，若民眾發現相關不法行為的具體事證，請主動向轄區檢警舉發，齊心打造安全防疫網。

(中時 )