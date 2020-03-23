高雄市長韓國瑜現面臨罷免危機，對此，資深媒體人陳揮文表示，罷免案真的很有可能通過，現在韓國瑜應該考慮要不要繼續做下去，若真的被罷免掉，韓國瑜真的政治生涯就結束了。他建議，不如韓國瑜選2022的台北市長選戰，可能是較好的布局。

陳揮文在自身主持網路節目以「韓辭高雄？2022台北？2025黨主席？拼2028？」為題，表示罷韓的門檻非常的低，57萬就過關了。現在罷韓箭在弦上，而且最終很有可能走到投票那一步，也很有可能會過關，韓國瑜若被罷免掉，就謝謝收看了。

陳揮文更表示，台北跟高雄的差別，因為台北是首都，擁有獨厚的資源，所以當台北市長和高雄市長差十萬八千里，台北高雄雖是直轄市，但拿台南市長黃偉哲和台北市長柯文哲相比，黃有辦法和柯比嗎？黃偉哲比不過，不是說黃不好，因為黃在台南，而台南是六都人口最少的，是要跟人家比雞腿嗎？桃園在新北旁邊也很吃虧，桃園市長鄭文燦怎麼做也大不了新北市長侯友宜！

陳揮文直言，所以在政治跟選舉戰略來看，其實台北市長是個非常重要的位置，所以柯文哲要嘛選總統，要嘛組黨，野心勃勃。

陳揮文認為，韓國瑜現在面臨要不要繼續做的問題，如果韓選舉繼續做，就要面對高雄市議會，議會開議在4月，面對民進黨市議員的無禮對待，韓國瑜還要被羞辱嗎？民進黨市議員會有要問政？看看民進黨市議員去年是如何質詢韓國瑜，都是挖洞給韓國瑜跳，不會認真談論韓國瑜的政績，繼續追殺到底。

陳揮文指出，現在民進黨最大標的不是國民黨主席江啟臣，是韓國瑜。所以現在韓國瑜要不要在高雄繼續和民進黨纏鬥下去，是韓國瑜要想的事。這是他的想法，高雄是綠的大本營，韓國瑜在高雄沒有自己的人馬，如果有人意見和他相反，他尊重，他也不認為他意見一定是對的。

陳揮文認為，韓國瑜應該選台北市長，而且韓國瑜也選得上，因為柯文哲要交棒給副市長黃珊珊或是民進黨立委高嘉瑜，國民黨若提名韓國瑜選台北市長應該會贏，這是他的想法。

(中時電子報)