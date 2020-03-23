◎辛龍度過最悲傷「雙雙節」 愛妻劉真病逝成最大遺憾

劉真23日傳出病逝，外界悲痛。她與辛龍結婚6年，每天都像在熱戀，辛龍當初打敗眾多追求者，才成功娶回美嬌娘，婚後更把劉真當成寶貝對待，他過去曾表示：「我的生日禮物就是心肝老婆每天都很快樂，對我來說，她已經是最大的禮物。」兩人2014年在夏威夷舉行浪漫海島婚禮，蔚藍美景中，不只有加長凱迪拉克禮車迎娶，還有價值250萬的2.2克拉鑽石婚戒，甚至招待愛妻好友群現場觀禮，可說寵妻寵出新高點。

◎疫情衝擊運量 高鐵4／18起離峰減班

因疫情對運量造成衝擊，台灣高鐵公司今天表示，經評估後決定自4月18日起啟動短期班表調整，針對周末離峰時段減少41班車次，幅度約4％，減班時段仍維持每小時3至4班車次，預計實施至端午節疏運前。

◎美期指大跌 台股開盤9千點大關又失守

國安基金準備進場了!美期指大跌逾900多點，恐慌情緒高漲，台股開盤聞訊崩跌480多點，9千點大關又再度失守；亞洲股市幾乎全趴，疫情對股市衝擊已不分區域，連人口密度較低南半球的紐西蘭、澳洲也無法倖免、跌得七葷八素，跌幅分別超過10％、7％，新加坡、韓國、香港跌幅也高達5％至7％。

◎基隆瑞芳大停電 台電：影響39萬戶

基隆市全區多處與新北市瑞芳區傳出大停電，連交通號誌都停電，造成交通大混亂，不少電話湧入基市府消防局，台電基隆區營業處表示，因八堵變電所主變事故，區處正在處理中，影響戶數約39萬戶。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)