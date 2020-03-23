你的LINE也傳不出去嗎？稍早有鄉民在PTT發文表示，LINE訊息一直傳不出去，似乎當機了；據了解，只有中華電信用戶受到影響。本刊記者實測，除了LINE以外，許多新聞網站也都連不上去，就連Google搜尋、yahoo奇摩搜尋也相當緩慢。

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(中時電子報)