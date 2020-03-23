Line當機、Google搜尋超慢！全是中華電用戶遭殃 12:172020/03/23 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／翻攝自ptt） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 你的LINE也傳不出去嗎？稍早有鄉民在PTT發文表示，LINE訊息一直傳不出去，似乎當機了；據了解，只有中華電信用戶受到影響。本刊記者實測，除了LINE以外，許多新聞網站也都連不上去，就連Google搜尋、yahoo奇摩搜尋也相當緩慢。 更多 CTWANT 報導 女星「堅持出國玩」飛土耳其：放心，飛機會消毒 機場人員勸阻竟被嗆聲 國標女王驟逝／劉真走了...留4歲獨生女 住院前最後發文：媽咪希望妳健康長大 (中時電子報) #LINE #當機 #Google #搜尋 #緩慢 也許您會感興趣 推薦閱讀 單日狂飆23例...全聯現搶購潮 網傻：Line長輩文很神奇 08:252020/03/19 生活 經濟部宣布4月電價凍漲 10月可能有調整空間 09:192020/03/19 財經 LINE電腦版200人視訊會議可分享螢幕畫面 對應遠距工作需求 10:242020/03/19 科技 降低接觸 麥當勞LINE Pay上線 台灣速食連鎖第一家 11:132020/03/19 科技 全台速食連鎖首例 麥當勞LINE Pay上線 04:102020/03/20 產業．科技 通過NCC認證 Google Pixel Buds真無線耳機將登台開賣 09:002020/03/22 科技 AI在智慧型手機的應用 04:092020/03/22 產業．科技 男轉傳嘉義草魚粥老闆染疫假訊息 警迅速逮捕 11:382020/03/22 社會 「國民學弟」曾敬驊害羞當機 《刻在》試鏡一次OK驚豔眾人 20:422020/03/22 娛樂 華為P40系列 採AppSearch程序 04:102020/03/23 全球財經 生活熱門新聞 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 時事 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 北榮證實劉真死亡 腦壓過高昨晚22時22分離世 - 生活 周一轉涼 驟降10度！氣象局：2地區有雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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