對台與東南海備戰 陸戰機要更新隱形塗層 12:092020/03/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新指導方針下，解放軍軍機將塗裝「低可偵測」塗層和標準化標識。而觀察家說，這將有助於中方在台灣附近，還有東海和南海作戰。 隱形剋星！陸6代機變超強感測器 美俄中隱形戰機大比拚 F-22、蘇-57與殲-20誰強 嚮往隱形！陸還有2款寶貝 難怪巴鐵不買殲10 (中時電子報) #解放軍 #中國大陸 #戰機 #隱形 #台灣 #東海 #南海 #備戰 #隱形塗層 也許您會感興趣 推薦閱讀 美俄中隱形戰機大比拚 F-22、蘇-57與殲-20誰強 11:142018/03/03 軍事 嚮往隱形！陸還有2款寶貝 難怪巴鐵不買殲10 14:332019/03/21 軍事 隱形剋星！陸6代機變超強感測器 15:102019/11/06 軍事 軍事熱門新聞 對台與東南海備戰 陸戰機要更新隱形塗層 - 軍事 為殲20鋪好路 陸殲16生產近尾聲 - 軍事 嚮往隱形！陸還有2款寶貝 難怪巴鐵不買殲10 - 軍事 隱形剋星！陸6代機變超強感測器 - 軍事 伊朗馬漢航空 疑私運武器 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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