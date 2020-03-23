在新指導方針下，解放軍軍機將塗裝「低可偵測」塗層和標準化標識。而觀察家說，這將有助於中方在台灣附近，還有東海和南海作戰。

隱形剋星！陸6代機變超強感測器
美俄中隱形戰機大比拚 F-22、蘇-57與殲-20誰強
嚮往隱形！陸還有2款寶貝 難怪巴鐵不買殲10

(中時電子報)

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