口罩實名制2.0網路訂購雖已實施，但隨著疫情升溫，前往社區健保藥局購買口罩的民眾卻有增無減。台南市北區樂森藥局的玻璃大門，22日竟然被急著購買口罩的民眾撞破，還好沒有人員受傷。

樂森藥局藥師戴彰延藥師表示，幸好當初採用價格較昂貴的安全玻璃，沒有碎成一地割傷民眾，整片落地門換新得要花好幾萬元，但不忍心如要民眾賠償這筆費用，可能會是沉重的經濟負擔，甚至影響到該民眾全家人的生活開銷，因此他決定自己吸收這筆費用，只要民眾能順利買得到口罩、照顧好自己的健康就好。

戴彰延還開玩笑說，「可能是我自動門擦得太乾淨，下次我會貼上毛玻璃貼紙或其他貼紙來改善，讓玻璃門更加明顯，以避免民眾有類似撞破玻璃大門受到驚嚇或受傷的情形。」

台南市藥師公會理事長吳振名指出，社區健保藥局在這波政府防疫代售實名制口罩的政策中，不僅無償服務民眾，先前的透明塑膠分裝袋措施，也都是藥師自掏腰包購買分裝發給民眾，以避免民眾所領到的口罩被汙染或汙損；另外，像樂森藥局這種玻璃大門被民眾擠破，藥師也都不忍心增加民眾負擔而自行吸收費用，藥師對政府防疫政策的配合支持可說是盡了洪荒之力，政府和民眾實在是要好好善待社區健保藥局藥師才是。

吳振名還表示，政府每天配給每家健保藥局的大人與兒童口罩份數都固定，藥局也都會依排隊的人潮預先來發放號碼牌或逐一先清點購買人數份數，減少民眾久排又買不到的情形，對於超過配額無法購買的民眾也會先告知或張貼口罩已售完的公告在店外，請民眾按照次序來購買，不用爭先恐後，以免發生危險。

(中時 )