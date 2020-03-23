高雄市長韓國瑜23日出席多功能經貿園區時代大道西段及南側重劃區道路通車啟用典禮。（林瑞益攝）

高雄市長韓國瑜23日出席多功能經貿園區時代大道西段及南側重劃區道路通車啟用典禮，他說，只要把交通、建設、治安、教育、環境做好，自然而然，這些招商引資的考察團就會進來；去年最少有1000個團到高雄考察，大家對高雄有很大的期待。

高雄近來的投資環境炙手可熱，韓國瑜表示，市府開發的和發產業園區，用地很快就滿了，高雄市欣欣向榮。

他重申，台北、桃園、新竹是少林寺，先發了40至50年，高雄市是武當派，有後發優勢，有賴於賴於政府部門、民間企業與市民朋友，大家團結努力，台灣再也找不到像高雄這麼棒的發展潛力環境，有空港、海港，且天氣很好，市府還努力推動雙語教育。

至於通車典禮，高市府為健全多更能經貿園區基礎建設，完備招商投資環境，市府地政局率先開通時代大道西段，以及開通南側79期、83期重劃區道路，上午舉行通車典禮，盼未來招商引資更加順利。

(旺報 )