斥資4億多元打造的台中市潭子國民運動中心，23日舉行上梁典禮，預計今年底可完工，將成為台中第6座完工運動中心。市長盧秀燕指出，這座運動中心設有兒童設備，讓親子可以一起運動。

潭子國民運動中心上梁典禮上午舉行，市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員賴朝國、徐瑄灃、蕭隆澤等里長均出席見證。

盧秀燕表示，潭子國民運動中心去年底榮獲金安心獎，施工品質掛有保證，將提供潭子區安全、優質、舒適、多樣化的運動場館，年底完工後，將由運動局委託0T廠商營運，是繼朝馬、北區、南屯、長春、大里運動中心後，台中第6座完工的運動中心,台中市計畫建置10座，目前完工里程已過半。

建設局說明，潭子國民運動中心位於潭子運動公園東北側壘球場位置，為社區型運動場館，通盤思考後設計並納入當地民眾意見，保留西北側的豐富綠蔭及珍貴生態環境，結合運動中心及地方停車功能，滿足運動民眾及舒解當地居民停車使用需求，讓運動中心效益加倍發揮。

建設局指出，該建物設計符合綠建築鑽石級、智慧建築合格級場館具環保與智慧化概念，規劃地下2層、地上5層建築，內含室內溫水游泳池、體適能中心、綜合性多功能球場、羽球場、桌球場、韻律瑜珈舞蹈教室等六大核心設施及地下停車場等附屬設施，工程總經費4億9526萬元，包括中央出資2億500 萬元、市府自籌2億元、交通局停管基金9026萬元，預計年底可完工。

(中時 )