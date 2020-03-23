和大(1536)去年第4季表現低於預期，加上新冠肺炎影響，導致全球車市今年衰退幅度恐達10％，和大今天股價再次出現跌停，來到2105年4月以來新低。不過，法人認為，和大對主要客戶滲透率持續提升，且電動車長期成長性佳，短期成長力道因需求不佳遞延，和大復甦時間估計延後到今年下半年，2020年營收及獲利仍可望優於去年。

和大2019年第4季營收14.50億元，年減14.8％，主要因為匯兌損失影響，稅後淨利0.86億元，年減66.9％，每股盈餘0.34元，低於市場預期。2019年全年營收59.66億元，年減16.6％，稅後淨利6.49億元，年減47.5％，每股盈餘2.55元。

和大今年前2月營收9.68億元，年減1％。2020年受到新冠疫情影響，全球主要車廠暫時停工，汽車生產鏈產生斷鏈，法人估計疫情恐拖累全球汽車需求10～15％，連帶影響汽車零組件廠第2季表現。

和大對主要客戶Tesla及BorgWarner滲透率呈現提升，法人認為會對和大帶來支撐力道。雖然有疫情衝擊，加上油價大幅滑落，造成電動車短期需求放緩，Tesla在2020年出貨台數恐怕遭到下修，而歐系及美系的電動車系列零組件爆發期也將遞延到2021年，但汽車產業仍將朝節能省排趨勢前進，電動車長期成長性仍看好。今年車市回溫可能遞延至下半年，估計和大第3季可重回成長軌道。

(時報資訊)