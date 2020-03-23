防疫期間，部分民眾減少搭乘大眾運輸工具，為吸引更多消費者使用共享汽機車服務，和泰汽車(2207)推出一小時內使用iRent汽機車間相互接駁轉乘，可免費騎機車30分鐘之優惠。

共享經濟崛起，汽車或機車的共享租賃服務相當普遍，和泰汽車集團旗下iRent為全國唯一同時提供汽、機車共享服務的營運業者，iRent APP會員可透過同一個APP自由切換租汽車或機車。

iRent共享汽車提供路邊租還及同站租還兩項營運方式，且北北桃可跨市租還。路邊租還涵蓋高雄以外的五都，同站租還則有全台超過1,000取車點。iRent機車全數提供路邊租還，涵蓋雙北、桃園、台中、台南、高雄六都，且雙北地區可跨市租還。共享機車可彈性騎進市中心的巷弄街道內，共享汽車為供移動距離及時間較長的選擇，組合式的共享交通服務，提供民眾對於通勤、接送、載貨、臨時代步、出遊等「行」的需求。

為吸引消費者使用共享汽機車，3月23日起只要民眾於一小時內使用iRent汽機車相互轉乘，可享有免費騎機車30分鐘優惠。若消費者先使用汽車，於還汽車一小時內使用機車，可享有機車30分鐘免費騎乘；若消費者先使用機車，於還機車一小時內使用汽車，則可於汽車還車時折抵前次機車使用分鐘數之金額，折抵上限為30分鐘。

(時報資訊)