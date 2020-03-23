經國學院師生做「時中蛋糕」 感謝抗疫團隊 12:182020/03/23 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經國管理暨健康學院餐廚系及護理系學生，製作衛福部長陳時中的造型蛋糕與口罩蛋糕。（經國管理暨健康學院提供／張穎齊基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經國管理暨健康學院餐廚系及護理系學生，製作衛福部長陳時中的造型蛋糕與口罩蛋糕。（經國管理暨健康學院提供／張穎齊基隆傳真） 經國管理暨健康學院餐廚系及護理系學生，製作衛福部長陳時中的造型蛋糕與口罩蛋糕。（經國管理暨健康學院提供／張穎齊基隆傳真） 新冠肺炎嚴峻，經國管理暨健康學院為感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領的抗疫團隊的辛勞，23日上午製作陳時中的造型蛋糕以及口罩蛋糕，並已送至衛生福利部疾病管制署。 經國學院表示，餐廚系老師郭品岑、林南西指導餐廚系及護理系學生，製作阿中部長的造型蛋糕與口罩蛋糕，要送給陳時中，表達陳時中率領的防疫團隊的辛勞，護理系應屆同學也感念全國醫療院的辛苦，希望能順利於6月畢業後，加入第一線的醫護工作。 (中時 ) #蛋糕 #團隊 #學院 #餐廚 #率領 也許您會感興趣 推薦閱讀 破萬台灣人急返國 學者推估增500確診 09:342020/03/20 生活 台東子弟賴彥伯學成歸國 東基早療團隊再添戰力 09:492020/03/20 生活 《科技》17Media全球躍進，力邀億級美元遊戲團隊跨界加入陣容 11:252020/03/20 財經 醒吾伊林學院與育達高職結盟 三強聯手一條龍打造時尚人才 13:052020/03/20 生活 國際團隊 助京懋一號接軌世界 04:102020/03/21 財經焦點 臺北基督學院卓越非凡 與眾不同 04:102020/03/22 生活新聞 人物側寫－郭水義鼓勵團隊 「滿腦子去找成長機會」 04:102020/03/23 財經要聞 醒吾伊林學院、育達聯手 打造產學鐵三角 培育時尚人才 04:102020/03/23 企業經營 台股團隊用實力展現爆發力 04:102020/03/23 產業特刊 冠軍賽MVP林蝶 淡定稱全隊都是 04:102020/03/23 運動天地 生活熱門新聞 劉真過世 醫還原陷入病危瞬間 - 生活 一天增18例！網一看143、144例2人足跡氣炸 - 時事 搶泡麵衛生紙錯了！WHO：最該準備的東西是… - 生活 北榮證實劉真死亡 腦壓過高昨晚22時22分離世 - 生活 周一轉涼 驟降10度！氣象局：2地區有雨 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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