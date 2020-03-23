經國管理暨健康學院餐廚系及護理系學生，製作衛福部長陳時中的造型蛋糕與口罩蛋糕。（經國管理暨健康學院提供／張穎齊基隆傳真）

經國管理暨健康學院餐廚系及護理系學生，製作衛福部長陳時中的造型蛋糕與口罩蛋糕。（經國管理暨健康學院提供／張穎齊基隆傳真）

新冠肺炎嚴峻，經國管理暨健康學院為感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率領的抗疫團隊的辛勞，23日上午製作陳時中的造型蛋糕以及口罩蛋糕，並已送至衛生福利部疾病管制署。

經國學院表示，餐廚系老師郭品岑、林南西指導餐廚系及護理系學生，製作阿中部長的造型蛋糕與口罩蛋糕，要送給陳時中，表達陳時中率領的防疫團隊的辛勞，護理系應屆同學也感念全國醫療院的辛苦，希望能順利於6月畢業後，加入第一線的醫護工作。

(中時 )