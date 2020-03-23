陸媒報導，上海市第15屆人大常委會第十九次會議23日決定，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，由前山東省省長龔正出任上海市副市長、代理市長。

新華社報導，3月19日，中共中央就已批准龔正出任上海市委委員、常委、副書記。當時外界就預期，龔正可望接任上海市長。

多維新聞報導，上海在中共政壇地位非同一般，2月份前上海市長應勇轉任湖北省委書記「救火」，直至今日才正式交棒給龔正，其在海關體系與浙江的資歷，成為接掌上海市長的關鍵。

1960年出生的龔正是江蘇蘇州人，1978年考入北京對外貿易學院海關管理專業；畢業後分配至海關總署，其後仕途分成兩部分，2008年前在海關系統深耕26年，歷任海關總署以及天津、深圳海關；2008年後「由線轉面」，歷任浙、魯、滬三個東部經濟強省。尤其是2008年至2015年在浙江履職的經歷，儘管任期並不長，卻成為其得以入滬的重要資歷。

報導稱，觀察近年中共人事可發現，曾主政浙江的中共總書記習近平上任後，提拔重用了很多浙江舊部，從其軍隊大秘鐘紹軍到現如今的重慶市委書記陳敏爾，北京市委書記蔡奇，乃至剛剛前往湖北「救火」湖北的應勇，同一時間調入港澳辦的夏寶龍等。目前在中共政壇身居要職的這一批浙江官員，已經成為習近平人事網路中舉足輕重的人物，龔正本次接任上海市代市長，也和其血統純正有關。

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