周一上午基隆地區民眾發現家裡沒電，影響範圍還擴及金山萬里到瑞芳，民眾大表不滿，台電表示，是八堵變電所匯流排設備跳脫影響，目前已經全數恢復供電。

台電表示，周一上午10時07分八堵變電所匯流排設備跳脫，造成基隆市全市、新北市汐止及瑞芳等地共23萬7936戶停電，經查為架空引線懸垂礙子故障引起，經台電派員投入搶修，八堵變電所已於10時45分完成復電，所有停電戶亦於10時57分全部復電，台電對此停電事故造成用戶不便表示歉意。

不過跳電影響不僅只有民間，甚至連核二廠的輸電線也受波及。原能會說，核二廠因廠外輸電線異常事件造成電廠69kV系統跳脫，電廠相關柴油發電機均依設計正常自動起動運轉，並未影響1號機大修作業及2號機滿載穩定運轉。

原能會指出，經電廠初步查證係為廠外八堵變電所發生異常而造成69kV外線跳脫，經台電公司檢修廠外輸電系統後，核二廠69kV外電系統已於11：26恢復供電。。

(工商 )