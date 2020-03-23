隨著自媒體興起，年輕世代只要敢秀出自己再加上有獨特的創意能吸引觀眾目光，收入甚至可比擬偶像藝人，而在台灣又以YouTube平台最廣為人知。究竟當一名YouTuber收入如何？又是否足夠支撐自己所有開銷？就讓網紅小玉來為大家解答。

24歲的YouTuber小玉以誇張、搞笑的拍片手法受到網友喜愛，目前他的YouTub頻道擁有147萬的超高訂閱人數，雖然拍攝風格時常引起爭議，仍不影響他的高人氣。為了滿足粉絲對YouTuber收入的好奇心，他自2017年起連著2年公開自己的收入，近日也照例整理了2019一整年到底賺了多少錢，看到搭檔笑笑統計的結果後，他在影片提前向大家預告，自己已經準備好上新聞了。

小玉表示，2019年的收入是瘋狂接業配加上點閱率的總和，1至3月總收入122萬元，當時沒有業配收入，幾乎靠影片的點閱率在支撐，4到6月包含業配的總收入是187萬，7至9月因為瘋狂接業配，只拍攝4、5支影片，卻也讓他賺進243萬，10至12月的總收入是230萬，全年總收入達983萬1377元，他也透露983萬可以用現金直接買下一棟房子」，搭檔笑笑也說到，「可以買5台瑪莎拉蒂」。

雖然小玉去年賺了將近千萬收入但依舊必須乖乖繳稅金，根據計算他一共繳了146萬的稅金，再扣掉工作所需的各種成本，最後的淨利只有200多萬，讓他哀號：「我的錢到底到底去哪裡了！？」還搞笑說外面的馬路一定是他蓋的。最後除了感謝粉絲支持，也提到拍片其實並不輕鬆，在高收入的背後相對也花了不少力氣，有時候自己犧牲的東西，是其他人看不到的。

網紅小玉去年總收入看這裡

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(中時電子報)