為提倡縣內體育風氣，雲林縣長張麗善今天上午擔任麥寮高中女子籃球隊一日經理，協助球員解決各種問題，最後下場小試身手，雖然第一球就籃外空心，但8投進5球，也算及格；她承諾，縣府將更大力投入體育建設，期許麥寮女籃明年打入高中甲組賽。
麥寮高中是少數的縣立高中，去年九月才由張麗善大力支持成立女籃隊，已經打入全國乙組複賽，而且在縣內保持不敗戰績。
張麗善今天上午一一慰問全隊7名球員，詢問食衣住行方面有何需要縣府支援的地方，上午和時際創意傳媒CAMPUS小編隊進行友誼賽，張麗善在場邊大喊大叫，喊得聲嘶力竭。還好，麥寮女籃輕取CAMPUS，令張麗善大感縣府的投資是值得的。當場允諾，如果明年打入甲組賽，「縣長另外再給獎品」。
最後大家鼓勵張麗善下場試試，她說小時候只打過躲避球、籃球，只不過很久沒打了。果然，第一球就是空心，在籃外；之後張麗善卯足勁，總算投8進5。
至於麥寮女籃與CAMPUS小編隊的比賽，CAMPUS拚了半天，只進兩球，被打得潰不成軍。張麗善看到子弟兵大勝，眉開眼笑，極為高興。
(中時 )
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