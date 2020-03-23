劉真為在《台灣舞孃》跳鋼管舞苦練近半年。（報系資料照）

「國標女王」劉真上月7日在台北榮總進行主動脈瓣膜置換手術，不料心臟功能恢復不佳，緊急裝上葉克膜搶救，之後換裝心室輔助器等待換心，後又因腦部栓塞與出血造成腦壓上升進行開顱減壓手術，儘管各界不斷集氣祝福禱告，與病魔搏鬥45天的劉真，仍不幸於22日晚間22時22分辭世。曾與劉真合作歌舞劇《台灣舞孃》超過1年、有著深厚感情的范可欽聞訊後非常難過，他喃喃表示：「唉，還是走了？她真的是很善良很善良的人！小孩還這麼小，老天爺怎麼沒有幫她把這個關給度過？」

范可欽說，他跟劉真認識很多年，2013年時合作台灣首部百老匯觀光大秀《台灣舞孃》，從高雄義大演回台北，劉真與小嫻是雙女主角，100場中劉真演了50場。他難忘《台灣舞孃》時的劉真，敬業的她，為了苦練鋼管舞，曾練到兩隻大腿的內側全都是瘀青，卻沒有任何抱怨，「那也是劉真最美的時候，當時的她與辛龍正在熱戀，私下會跟我們分享心情，她說辛龍很會逗她開心，讓她覺得很快樂，當時的她全身散發著戀愛的甜蜜」。

他前兩周才和楊麗菁及劉真舞蹈教室的夥伴一起到北榮，雖然無法見到她，只希望在最靠近她的地方送上祝福。如今大家最不想要聽到的憾事還是發生，范可欽表示，劉真是一個很愛朋友的人，也留給我們這麼多美好回憶，但在她生病的這段過程中，朋友們卻都因無法著力、為她做些什麼而感到無力，既然令人傷心的遺憾已經發生，他誠摯希望家屬可以為她好好辦一場公開、風光的告別式，讓所有愛她的朋友送她最後一程，表達對劉真的愛與懷念，需要什麼協助大家都可以來幫忙。

(中時 )