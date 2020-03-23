環保署一名基層員工3月4日參加埃及旅遊團，昨天宣布確診新冠肺炎，造成立法院社會福利及衛生環境委員會立委恐慌，甚至一度提案要求直接散會，所幸最後防疫醫師認為風險不大，立委才繼續開會，但也提出臨時提案要求「各部會若員工有旅遊史，應盡到告知委員會的義務」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署就「因應國內疫情，相關廢棄物集運處理及環保人員之防疫措施及作為」專案報告。

會前立委陳瑩程序發言指出，環保署有同仁參加埃及團，並在昨天宣布確診，建議應散會。

環保署署長張子敬指出，3月2日起對全部進出的民眾量測體溫，也提供酒精或乾洗手等，對於易觸摸的地方會去擦拭；他受訪時表示，該名同仁居家隔離期間沒有發燒等症狀，就算現在確診仍是輕症，並不明顯症狀；至於有無跟民眾接觸？他說，該名同事業務不會接觸到一般民眾。

至於有無啟動分組辦公、異地辦公等措施？張子敬說，目前已經規劃好、研擬好，但還沒啟動。

(中時 )