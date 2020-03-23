弘光科大物治系學生張紫陌與同學研究頸部疼痛獲獎。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情加劇，很多人不敢出門「宅」在家上網、看電視，常因姿勢不良致頸椎痠痛。弘光科大物理治療系7位學生參加物理治療學會學術論文研討會優良壁報論文獎，以「頸部肌肉疼痛閾值與椎間盤結構關係之影響」作品獲佳作，學生們建議，適時伸展、收下巴，才不會造成身體負擔。

物治系副主任陳志鳴指出，物理治療學會學術論文研討會吸引全國各大學研究所學生參加，大三學生張紫陌等人在醫療健康學院副院長吳錫昆指導下，上台報告研究論文，以大學生身分脫穎而出，獲學生優良壁報論文獎佳作，表現非常好，自己念物理治療念出心得，去年也推薦妹妹到物治系就讀。

張紫陌和實驗室同學共7位一起研究「頸部肌肉疼痛閾值與椎間盤結構關係之影響」，構想來自實驗室接觸個案，因得知不少人有頸部痠痛問題，發現很多人打電腦或上網時，頭會不自覺往前傾，長時間姿勢不良下導致頸部周圍肌肉，包括斜方肌、乳突肌等緊繃，因此進一步研究椎間盤結構、大小與頸部肌肉的關聯性。

張紫陌表示，肌肉緊繃導致痠痛可以提早預防，建議使用電腦時要收下巴避免往前傾，尤其目前新冠疫情延燒，很多人減少出門，長時間待在家上網、追劇，姿勢不良造成身體痠痛，提醒大家久坐使用電腦，每30至40分鐘要記得起身活動，避免肩頸、背部痠痛。

張紫陌說，舒緩頸部痠痛病症，物理治療會進行「深層橫向按摩」，針對「肌筋膜」做深層放鬆，但需要他人協助。因此，民眾頸部痠痛時，可以做延伸舒展運動，把頭往反方向的拉長，舒緩上斜方肌肌肉，減少疼痛感。

(中時 )