美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）22日（周日）表示，國會即將拍板定案的新冠肺炎經濟紓困法案，內容包括每個家庭一次發放3,000美元，允許聯準會（Fed）釋出4兆美元流動性，藉以支持該國經濟。

穆努欽接受《週日福斯新聞》（Fox News Sunday）節目訪問時指出，額外的流動性措施可供美國央行協助更多企業在未來90～120天度過難關。

穆努欽強調，川普政府官員希望法案於周日定案後，周一進行表決，他提及，倘若此波危機在10～12周仍未減緩，可能採取進一步的行動。

(工商 )