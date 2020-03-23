美財長：規劃每個家庭發3千美元 Fed可釋4兆美元流動性 12:392020/03/23 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）22日（周日）表示，國會即將拍板定案的新冠肺炎經濟紓困法案，內容包括每個家庭一次發放3,000美元，允許聯準會（Fed）釋出4兆美元流動性，藉以支持該國經濟。 穆努欽接受《週日福斯新聞》（Fox News Sunday）節目訪問時指出，額外的流動性措施可供美國央行協助更多企業在未來90～120天度過難關。 穆努欽強調，川普政府官員希望法案於周日定案後，周一進行表決，他提及，倘若此波危機在10～12周仍未減緩，可能採取進一步的行動。 (工商 ) #流動性 #穆努欽 #Fed #定案 #周日 也許您會感興趣 推薦閱讀 失業率恐達20％ 美擬撒36兆抗疫 04:102020/03/19 國際大事 《基金》中國率先控制疫情，A股成資金避風港 15:572020/03/19 財經 柏南克與葉倫發聲 建議Fed擴增權限買企業債 04:102020/03/20 全球財經 《金融》美股長線投資價值浮現，短期要先過三關 15:232020/03/20 財經 投信：台股下周緊盯2大指標 美股與全球疫情 16:242020/03/20 財經 流動性打預防針 人行官員：未來降準空間仍大 16:542020/03/20 財經 人民幣中間價 創12年新低 04:102020/03/21 全球財經 人行看穩人民幣 估7元間雙向波動 04:102020/03/23 財經要聞 接軌國際 3月23日逐筆交易上路－台股高殖利率 長線靚 04:102020/03/23 證券．權證 統一：美股長線投資價值浮現 04:102020/03/23 投資理財 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 保單零利率時代 即將來臨 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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