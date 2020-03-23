受外圍股市重挫的氣氛影響，滬深兩市23日全線開低，開盤之後指數一度沖高，但是隨後震盪回落。臨近上午收盤，三大指數跌幅收窄。大盤上，5G相關類股發力，但兩市個股普遍下跌，氣氛仍舊低迷。

截至上午收盤，滬指報2,701.73點，跌43.89點，跌幅1.6％；深成指報9,920.92點，下跌229.21點，跌幅2.26％；創指報1,874.93點，跌40.04點，跌幅2.09％。

從盤面上看，農業種植、數據中心、通信設備類股居漲幅榜前列，半導體類股則居跌幅榜前列。

(工商 )