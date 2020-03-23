滬指午盤跌幅收窄至1.6％ 半導體類股重挫 12:392020/03/23 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受外圍股市重挫的氣氛影響，滬深兩市23日全線開低，開盤之後指數一度沖高，但是隨後震盪回落。臨近上午收盤，三大指數跌幅收窄。大盤上，5G相關類股發力，但兩市個股普遍下跌，氣氛仍舊低迷。 截至上午收盤，滬指報2,701.73點，跌43.89點，跌幅1.6％；深成指報9,920.92點，下跌229.21點，跌幅2.26％；創指報1,874.93點，跌40.04點，跌幅2.09％。 從盤面上看，農業種植、數據中心、通信設備類股居漲幅榜前列，半導體類股則居跌幅榜前列。 (工商 ) #跌幅 #滬指 #收窄 #半導體類股 #氣氛 也許您會感興趣 推薦閱讀 盤點國人最愛十大基金 今年來3檔抗跌 04:102020/03/19 投資理財 陸A股開盤滬指跌0.34％ 酒店餐飲等領漲 09:362020/03/19 財經 美國疫情下恐慌囤貨 超市賣場推出敬老時段 11:572020/03/20 國際 陸A股開盤滬指高開近1％ 板塊大面積飄紅 10:102020/03/20 財經 陸股三大指數高開 滬指漲0.92％ 10:302020/03/20 財經 台灣權王－中國信託證券 台股等待止穩 留意強勢股權證 04:102020/03/21 產業特刊 美股震盪收黑 創2008年來最大週線跌幅 08:402020/03/21 國際 全球股災 滬指開盤下跌逾2％ 跌破2,700點 10:342020/03/23 財經 全球股災影響 恒指重挫逾4％ 10:402020/03/23 財經 A股23日三大股指齊跌 滬指盤中下挫近3％ 10:522020/03/23 財經 財經熱門新聞 美股又殺千點！周五買股散戶 今下場… - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 財經 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 張國煒口袋多深？星宇3航線停2條 他驚吐這句 - 財經 疫情擊垮美經濟 Fed官員：Q2 GDP恐暴跌50％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。