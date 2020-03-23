因應新冠肺炎疫情，台中市政府23日表示，為防堵民眾聚集大型娛樂場所可能衍生的防疫破口，22日淩晨針對轄內大型夜店聯合稽查臨檢，並實施道德勸說，請業者主動停業14天，獲業者善意回應，共有5家大型夜店，自22日或23日起，暫停營業2周。

台中市警察局指出，為防止居家隔離或檢疫及高風險民眾到處趴趴走，該局22日會同衛生局、民政局進行夜店聯合稽查，市府並進一步勸說，希望業者積極配合政府防疫政策，能主動停業14天，以照顧消費者及公司從業人員健康權益。目前包括「MUSE」、「ALTA CLUB」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」，及「X-CUBE」等5家大型夜店均表示，會停業2周，為防疫工作盡一份心力。

台中市警察局表示，市府將持續針對轄內民眾較常聚集消費的娛樂場所、密閉式空間、易群聚感染的夜店、酒店及KTV等，加強實施稽查臨檢，並勸導相關業者主動配合暫停營業，持續強化防疫工作。

(工商 )