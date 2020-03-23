新冠肺炎疫情肆虐，各國湧現民眾囤貨朝，飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德（Tom Holland）目前工作暫停，回到老家躲避疫情。22日在Instagram限時動態表示：「不知為何超市全都空了，裡面沒有雞蛋，為了解決雞蛋賣完問題，只好從源頭下手，我現在是養雞大戶。」

湯姆霍蘭德在Instagram發文，真的將3隻母雞帶回家，疑似養在家裡後院，幫忙照顧母雞的似乎是他的朋友哈里森奧斯特菲爾德（Harrison Osterfield），他的弟弟哈利霍蘭德（Harry Holland）開心的跟在母雞身後，一路跟到院子角落，看著母雞一舉一動，覺得很有趣。

對於湯姆霍蘭德的「另類囤貨方式」，網友大笑：「笑死我了，養雞大戶」、「一年後不拍戲了，搖身一變成為英國第一雞蛋供應商」、「天天看著雞生孩子」，還有迷妹留言表示：「好羨慕這隻雞」、「我也是雞，最好把我養在床上」、「我被老公帶回家而已，不好意思」。

弟弟開心的追著母雞到角落（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)